Более 56 тысяч жителей Белгородской области победили коронавирус

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 68368 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще 12 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1952 и 1962 годов рождения, две жительницы Старооскольского городского округа 1931 и 1948 годов рождения, житель Красногвардейского района 1946 года рождения, жительница Новооскольского городского округа 1938 года рождения и житель Губкинского городского округа 1931 года рождения. Все семь пациентов проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - две жительницы Белгорода 1934 и 1952 годов рождения и житель Грайворонского городского округа 1960 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2. Еще два пациента - жительница Белгорода 1958 года рождения и жительница Белгородского района 1954 года рождения - проходили лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 353 пациента заболели, а выздоровели – 354.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 68368 человек, выздоровели – 56329, умерли – 1410.

Сейчас из 3463-х госпитализированных 120 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

28733 белгородца - на самоизоляции, 21920 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 197563 - сняты с самоизоляции.