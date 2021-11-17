Дабы не лишиться «Мерседеса», белгородец погасил долг по алиментам

Мужчина длительное время на платил алименты на содержание 8-летнего сына. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

- Житель Белгорода задумался об уплате алиментов только после наложения ареста на автомобиль «Mercedes-Benz GL 320», - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Мужчина длительное время на платил алименты на содержание 8-летнего сына, в результате чего образовалась задолженность в 116 тысяч рублей.

Приставы сначала наложили запрет на любые действия с автомобилем «Mercedes-Benz GL 320», но должник перегнал транспортное средство в другое место.

В итоге забывчивого отца оштрафовали на 2500 рублей в соответствии со ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», после чего он оплатил долг по алиментам, чтобы в полной мере начать пользоваться машиной.