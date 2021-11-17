В Белгороде при столкновении легковушки и автобуса пострадала трехлетняя девочка

ДТП произошло 16 ноября в районе семи часов вечера в Белгороде. По предварительным данным, 45-летний водитель автобуса «ЛиАЗ-529267», двигаясь по улице Щорса, на пересечении с Архиерейской допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Рено Логан» под управлением 42-летнего водителя. Управлявший легковушкой мужчина в этот момент поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области, в ДТП пострадал ребенок. Травмы получила трехлетняя пассажирка легкового автомобиля.