В Белгородской области на торгах продадут арестованные автомобили и земельные участки

На днях пройдут торги по продаже арестованного имущества должников. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.

23 ноября на торги выставят шесть лотов арестованных автомобилей на общую сумму 1 миллион 551 тысяча рублей:

- «Volvo 48152», 2013 г.в. - начальная продажная цена 439 843 рублей;

- автомобиль LADA 219020 LADA GRANTA, 2013 г.в. - начальная продажная цена 171 382 рублей;

- автомобиль ВАЗ 219210 Лада Калина, 2017 г.в. - начальная продажная цена 270 215 рублей;

- легковой автомобиль «Nissan Tiida», 2011 г.в. - начальная продажная цена 246 917 рублей;

- легковой автомобиль «Lada Priora», 2011 г.в. - начальная продажная цена 93 500 рублей;

- легковой автомобиль «Nissan Qashqai» 2.0 LЕ, 2008 г.в. - начальная продажная цена 329 630 рублей.

24 ноября будет выставлено на торги 9 лотов на общую сумму 5 миллионов рублей.:

- земельный участок, площадью 27,80 кв.м., гараж, площадью 24,50 кв.м., расположенные в г. Шебекино Белгородской области - начальная продажная цена 179 803 рублей;

- автомобиль «Toyota Land Cruiser», 2004 г.в. - начальная продажная цена 672 520 рублей;

- земельный участок, площадью 3 600 кв.м., расположенный в с. Большое Шебекинского городского округа - начальная продажная цена187 850 рублей;

- легковой автомобиль «LADA XRAY», 2019 г.в. - начальная продажная цена 495 550 рублей;

- земельный участок, площадью 1 000 кв., расположенный в с. Графовка Шебекинского городского округа Белгородской области - начальная продажная цена 299 710 рублей;

- легковой автомобиль «Nissan X-Trail», 2016 г.в. - начальная продажная цена 937 040 рублей;

- автомобиль «Mercedes-Benz» G LК 220 СDI, 2009 г.в. - начальная продажная цена 639 200 рублей;

- грузовой автомобиль «Volvo FH» 12691200, 2006 г.в. - начальная продажная цена 1 009 205 рублей;

- автомобиль «Ford. Kuga», 2012 г.в. - начальная продажная цена 579 955 рублей.

30 ноября будет выставлено на торги 2 лота на общую сумму 811 967 рублей:

- автомобиль «Renault LOGAN», 2016 г.в. - начальная продажная цена 367 300 рублей;

- автомобиль «LADA 212140» 4X4, 2017 г.в. - начальная продажная цена 444 667 рублей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что торги пройдут в электронном формате на сайте «РТС-тендер». Информацию об их проведении также можно найти на сайте УФССП УМВД России по Белгородской области - раздел «Сервисы» - подраздел «Извещения о проведении публичных торгов».