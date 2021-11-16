Как в Белгородской области продвигается строительство инфекционных центров

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Строительство двух инфекционных центров в Белгородской области ведется круглосуточно и без выходных. Рабочие трудятся в три смены. Напомним, один из них появится в Яковлевском городском округе. Второй - в Старооскольском городском округе. Опыт переняли у Башкирии. Построенные там быстровозводимые центры считаются одними из лучших в стране. По форме они напоминают форму цветка - от общего основания в разные стороны расходятся семь корпусов-лепестков.

- Мы делаем не совсем по аналогии, они внешне похожи, геометрия та же, а вот распределение внутренних помещений мы уже сделали на основании технического задания, которое выдали наши медики, - сообщил заместитель губернатора - начальник департамента строительства и транспорта области Владимир Базаров.

Строительство инфекционного центра под Белгородом двигается быстрее. Дело в том, что здесь необходимо было вывезти меньше грунта - 115 тысяч кубов. Земляные работы в Яковлевском городском уже завершили, на трех корпусах начали заливать бетон, проводятся коммуникации. В Старом Осколе вывезли на данный момент около 250 тысяч кубов грунта из 300–330 тысяч. Сообщается, что рабочие близки к выходу на горизонтальную отметку. Необходимые для строительства материалы по возможности стараются заказывать у региональных производителей.

Под Белгородом центр планируют построить к 25 декабря. В Старом Осколе – немного позже. Оба объекта оборудуют емкостями по 10 тонн жидкого кислорода каждая и оснастят собственными мощностями по производству кислорода из атмосферного воздуха. Небольшие концентраторы также установят в палатах.