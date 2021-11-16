В Белгороде предлагают построить двухуровневую велодорожку и урбан-виллы

Проект по улице Корочанская. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на заседании архитектурно-градостроительного совета представили несколько проектов строительства жилых кварталов в столице региона и в Старом Осколе. Для трех объектов в областном центре предложили новый формат. Перед авторами стояли задачи органично интегрировать застройку в городскую среду и сформировать у жителей запрос на качественную архитектуру.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

На улице Донецкая в Белгороде, помимо жилых зданий, трех зон отдыха и благоустроенной набережной, планируется создать соседский центр, объединяющий культурное и общественное пространства. На Корочанской предложили построить двухуровневую 35-километровую дорожку для велосипедистов и бегунов. В микрорайоне Восточном – вместо привычных многоэтажек - урбан-виллы с двориками-патио. Все три проекта глава региона отправил на доработку, отметив при этом, что предложения интересные и современные.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

- Мы не можем строить только жилье, здесь нужен комплексный подход. Мы должны думать о будущем, о детях, которые пойдут в детские сады и школы. Поэтому и детские сады, и школы должны обязательно планироваться под застройку рядом с микрорайоном, - объяснил свое решение Вячеслав Гладков.

Доработать придется и проекты жилой застройки в микрорайонах Парковый и Лебединец Старого Оскола.

- Дома, откровенно говоря, страшненькие. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы каждый двор и дом стал точкой притяжения, был с какой-то изюминкой. То, что я вижу в презентации, просто типовая застройка. Пусть застройщик ищет новых архитекторов и переделывает проекты, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Одобрение получило предложение по благоустройству прибрежной территории реки Осколец в Старом Осколе. Здесь планируют сделать шесть зон отдыха, променад с пирсом, прибрежный «балкон» и многое другое. Территория будет доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Одобрен и проект капремонта фасадов комплекса зданий школы в селе Борисовка Волоконовского района.