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Общество16 ноября 2021 13:46

Ночью 17 ноября в Белгородской области будет до 10 градусов мороза

Днем ожидается от минус двух до плюс трех градусов
Анастасия Лемешко
Белгородцам обещают морозную погоду. фото: Артем Гребеник.

Белгородцам обещают морозную погоду. фото: Артем Гребеник.

В среду, 17 ноября, в Белгородской области ожидается небольшая облачность. Осадков, по прогнозам региональных синоптиков, завтра не предвидится. Ветер будет дуть западный. Ночью его порывы составят от двух до семи метров в секунду. Днем – от пяти до десяти метров в секунду.

Ночь в регионе обещает быть морозной. Столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов. День тоже выдастся весьма прохладным - ожидается от -2 до +3 градусов.

В Белгороде ночью обещают от -5 до -7 градусов. Днем от 0 до +2 градусов.