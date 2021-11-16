Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 10:46

Белгородские пограничники пресекли попытку пересечения границы иностранцем, которому ограничен въезд в Россию

По данным ведомства, он планировал наведаться в гости к своей знакомой
Анастасия Лемешко
фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Сотрудники Погрануправления задержали на окраине села Козинка Грайворонского городского округа иностранца без документов. По данным ведомства, мужчина пересек госграницу в обход установленных пунктов пропуска и мест пересечения. Он проделал такой путь из Украины в Россию, чтобы встретиться со своей знакомой.

По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, выяснилось, что мужчине бессрочно ограничен въезд в страну. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Пограничники призывают граждан соблюдать законодательство. Нарушения установленного порядка в сфере охраны государственной границы могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность.