В Белгородской области в ДТП пострадал 8-летний пассажир

В понедельник, 15 ноября, в пять часов дня на улице Губкина в Белгороде произошло ДТП. По предварительной информации, 58-летняя женщина на «Ладе Гранте» ехала со стороны проспекта Ватутина в направлении улицы Королева. При повороте на перекрестке она не предоставила преимущество в движении автомобилю «Фольксваген Поло» под управлением 56-летнего водителя.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что при столкновении пострадал ребенок. Восьмилетний пассажир иномарки получил травмы.