За сутки одиннадцать человек умерли в Белгородской области от коронавируса

В Белгородской области за день коронавирусом заразились еще 346 человек. Выздоровели 579. Умерли за минувшие сутки 11 пациентов с подтвержденным COVID-19. Это три жительницы Белгорода 1945, 1952 и 1955 годов рождения, житель областного центра 1949 года рождения, жительница Яковлевского городского округа 1956 года рождения, два жителя Новооскольского городского округа 1943 и 1956 годов рождения, жительница Старооскольского городского округа 1932 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1949 года рождения и жительница Курской области 1964 года рождения,

Госпитализированы в настоящее время 3499 человек. Из них 122 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Белгородской области заболели 68015 человек. Выздоровели 55975. Умерли 1398.