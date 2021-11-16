В Белгородской области вор похитил посуду из дома пенсионерки

С заявлением о краже в полицию Алексеевского городского округа обратилась 65-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что в ее дом забрался вор. Злоумышленник унес с собой посуду и предметы домашнего обихода.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 51-летний мужчина с криминальным прошлым.

По предварительным данным, в жилище пенсионерки он забрался, выставив окно. Добычей злоумышленника стали металлическая труба, четыре кастрюли, два чайника, пластиковые ведро и тазик. Часть похищенного он сдал на металлолом, а часть спрятал в лесопосадке.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы.