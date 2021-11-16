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Общество16 ноября 2021 6:59

Алексей Семенихин покидает пост руководителя администрации губернатора Белгородской области

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Анастасия Лемешко

Свой пост покидает руководитель администрации губернатора Белгородской области Алексей Семенихин. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, Алексей Семенихин переходит на новое место работы.

- Те задачи, которые ставились перед ним год назад, он с честью выполнил. Выражаю только слова благодарности за проделанную работу, - отметил Вячеслав Гладков.

Пост руководителя администрации займет референт губернатора по правовым вопросам Иван Будлов.

- Уверен, что человек, который работал в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, достойно сможет проявить свои управленческие таланты на благо Белгородской области, - написал глава региона в своем телеграм-канале.