Белгородца подозревают в краже у матери приятеля золотых украшений

С заявлением о краже золотых украшений в полицию Белгорода обратилась 42-летняя женщина. Она обнаружила, что из квартиры пропали четыре пары сережек, кольцо, подвеска, два крестика и часы.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний приятель сына заявительницы.

По предварительным данным, злоумышленник был в гостях у друга, когда его родителей не было дома. Где хранятся ювелирные украшения, он знал. Когда приятель вышел в другую комнату, подозреваемый достал из шкафа шкатулку, вытащил из нее золото и спрятал в карман. Похищенное молодой человек после сбыл, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба, причиненного владелице, составила около 30 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.