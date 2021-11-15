Порядка 200 белгородцев пополнят ряды Росгвардии в 2021 году

Более 120 белгородских призывников уже пополнили ряды Росгвардии

Сегодня,15 ноября, в нашей стране отмечается Всероссийский день призывника. Праздник учрежден в 1992 году указом Президента Российской Федерации.

Специально к Всероссийскому дню призывника в этом году военнослужащие Центрального округа Росгвардии, которые проходят военную службу по призыву, записали свои видеообращения к будущим защитникам Отечества. Солдаты и сержанты, которым в самое ближайшее время предстоит увольнение в запас, поделились историями о том, как проходила их служба. Они также сказали напутственные слова тем, кому только предстоит надеть погоны. А военнослужащие, которые буквально несколько дней назад встали в строй, рассказали о своих первых впечатлениях о службе в войсках правопорядка.

На сегодняшний день более 120 белгородских призывников уже пополнили ряды Росгвардии. Всего порядка 200 юношей из Белгородской области будет призвано в Федеральную службу войск национальной гвардии в 2021 году. Молодые люди проходят тщательный отбор, включающий оценку состояния здоровья и профессионально-психологическое тестирование. Перед отправкой группа офицеров регионального управления Росгвардии беседует с будущими защитниками Родины, рассказывает им об истории ведомства, его задачах, а также о возможности получения профессионального образования.