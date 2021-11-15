Белгородские спасатели вытащили из-под «Лады Приоры» оказавшегося в западне водителя

Сотрудники МЧС отключили аккумулятор, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли автомобиль и извлекли пострадавшего. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Большая ответственность лежит на плечах водителя, когда он едет по дороге, двигаясь в одном потоке с другими машинами. Дорожно-транспортное происшествие может случиться, если водитель начинает пренебрегать элементарными требованиями безопасности. В этом случае достаточно нескольких секунд, чтобы случилась беда.

- За минувшую неделю сотрудники МЧС России по Белгородской области более 25 раз привлекались к ликвидации происшествий на дороге, - информирует пресс-служба регионального ведомства

13 ноября в 20:30 в селе Котово Старооскольского городского округа на улице Пролетарская водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и въехал в забор частного дома.

Спасатели пожарно-спасательной части № 6 выяснили, что в деформированном транспортном средстве зажат водитель 1992 года рождения. Сотрудники МЧС отключили аккумулятор, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли автомобиль, извлекли пострадавшего, после чего перенесли его в карету скорой помощи. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «112» или «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.