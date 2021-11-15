Подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум белгородцам сам постучался в дверь полиции

Ночью 14 ноября в дверь отдела полиции в городе Алексеевке позвонил 42-летний мужчина. Он сообщил, что на него напали. Однако после установления обстоятельств происшествия правоохранители пришли к выводу о том, что обратившийся местный житель сам нанес ножевые ранения двум незнакомцам.

По версии следствия, возле магазина у него произошел конфликт. Во время выяснения отношений подозреваемый ранил ножом в живот 21-летнего оппонента и бросился убегать. Тридцатилетний приятель пострадавшего попытался догнать злоумышленника. Когда мужчина настиг подозреваемого, тот и его ранил в грудь, после чего сам обратился в полицию и попытался ввести в заблуждение стражей порядка.

Раненых доставили в реанимацию. По данным пресс-службы УМВД региона, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы.