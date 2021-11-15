Ночью 16 ноября на Белгородчине будет морозно и туманно

По данным белгородских синоптиков, завтра, 16 ноября на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений слабый, днем западный, от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех до девяти градусов мороза, днем – от минус двух до плюс трех градусов.

В Белгороде ночью от минус четырех до минус шести градусов, днем от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования. Перед использованием электрических котлов и обогревателей проверьте целостность проводов, не подключайте к сети устройства с оголенными контактами.

Растапливая печь, убедитесь в отсутствии на ней повреждений и трещин. Обезопасьте пол вокруг предтопочным листом из огнеупорного материала. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости. Своевременно убирайте залу и сажу из печи, предварительно полив их водой.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.