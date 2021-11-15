В Белгородской области от ковида умер 9-летний ребенок

В Белгородской области произошла трагедия – от коронавируса умер девятилетний ребенок. Об этом сообщил глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.

По его словам, маленький пациент поступил в тяжелом состоянии. У него было тотальное поражение легких. В течение двух недель ребенок лечился в детском ковидном госпитале.

- Лечение проходило в соответствии со всеми стандартами. Консультировались с федеральными центрами. К сожалению, все принятые меры не помогли спасти ребенка, - сообщил Андрей Иконников.

Департамент здравоохранения выражает соболезнования родным и близким.