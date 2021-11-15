Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 ноября 2021 12:28

В Белгородской области от ковида умер 9-летний ребенок

Сообщается, что он поступил в больницу в тяжелом состоянии
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Белгородской области произошла трагедия – от коронавируса умер девятилетний ребенок. Об этом сообщил глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.

По его словам, маленький пациент поступил в тяжелом состоянии. У него было тотальное поражение легких. В течение двух недель ребенок лечился в детском ковидном госпитале.

- Лечение проходило в соответствии со всеми стандартами. Консультировались с федеральными центрами. К сожалению, все принятые меры не помогли спасти ребенка, - сообщил Андрей Иконников.

Департамент здравоохранения выражает соболезнования родным и близким.