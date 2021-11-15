Под Белгородом пьяный водитель грузовика съехал в кювет

В воскресенье, 14 ноября, в Белгородском районе на автодороге «Разумное – Севрюково – Новосадовый» грузовик «ГАЗ Некст» врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет. Происшествие обошлось без пострадавших. Транспортное средство вытащили с помощью автокрана.

По данным полиции, 36-летний водитель грузовика был нетрезвым. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении него составили протокол за управление в нетрезвом виде. Санкции предусматривают штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.