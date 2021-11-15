За сутки девять человек умерли в Белгородской области от коронавируса

За минувшие сутки в Белгородской области коронавирусом заболели еще 349 человек. Выздоровели 44. Умерли девять. Это два жителя Старооскольского городского округа 1949 и 1964 годов рождения, две жительницы Белгородского района 1941 и 1955 годов рождения, жительница Белгорода 1941 года рождения, жительница Ракитянского района 1937 года рождения, жительница Шебекинского городского округа 1947 года рождения, жительница Борисовского района 1954 года рождения, жительница Яковлевского городского округа 1954 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время с коронавирусом в регионе 3800 человек. Из них 122 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 67669 человек. Выздоровели 55396. Умерли 1387.