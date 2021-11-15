Белгородский инфекционный центр строят круглосуточно

Новые медицинские учреждения появятся в Старом Осколе и под Белгородом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков провел рабочее совещание на строительной площадке белгородского инфекционного центра. Сейчас на объекте идет активная подготовка к заливке плиты основания, прокладываются коммуникации.

По итогам осмотра площадки глава региона провел в штабном вагончике совещание со строителями. Губернатор отметил, что важно максимально быстро приступить к производству панелей и металлоконструкций. Планируется, в первую очередь, загрузить белгородские предприятия. Ведется работа с подрядчиками.

Проекты белгородских центров отличаются от типовых, которые уже построены в других регионах. Они были существенно доработаны в связи с пожеланиями врачей, должны быть максимально удобны для сотрудников и комфортны для пациентов.

- С учетом требований наших докторов были внесены серьезные изменения в изначальный проект, - пояснил начальник департамента строительства и транспорта Владимир Базаров. - От башкирского центра там осталась только геометрия объекта. Остальное планирование осуществлялось в соответствии с региональной медицинской программой.

Напомним, что новые медицинские учреждения появятся в Старом Осколе и под Белгородом. На обоих объектах строительство ведется круглосуточно, в три смены. В Старом Осколе вывезено уже более 180 тысяч тонн грунта.