Свыше 67 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки 350 пациентов заболели, а выздоровели – 58. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1966 года рождения и жительница Липецкой области 1975 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице, жительница Белгорода 1992 года рождения, проходившая лечение в Шебекинской ЦРБ.

Также среди скончавшихся - две жительницы Борисовского района 1949 и 1959 годов рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ, житель Прохоровского района 1962 года рождения и жительница Белгорода 1954 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 350 пациентов заболели, а выздоровели – 58.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 67320 человек, выздоровели – 55352, умерли – 1378.

Сейчас из 3684-х госпитализированных 121 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

27729 белгородцев - на самоизоляции, 21721 - изолирован из-за контакта с заболевшими, 195345 - сняты с самоизоляции.