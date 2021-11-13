В Белгородской области при опрокидывании автомобиля пострадал ребенок

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 12 ноября, около пяти часов вечера в Ровеньском районе. По предварительным данным, 34-летняя автомобилистка, двигаясь на «Рено» по трассе «Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки» не выбрала безопасную скорость. В результате на 134-м километре дороги она не справилась с управлением и допустила съезд в правый по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась.

Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области, изначально ДТП оформили как механическое, то есть без пострадавших. Однако позже водителю и четырехлетнему пассажиру потребовалась медицинская помощь, за которой они обратились в лечебное учреждение.