500 тысяч человек воспользовались услугами белгородского аэропорта в 2021-м году

Юбилейный 500-тысячный пассажир был обслужен вчера. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Юбилейный 500-тысячный пассажир был обслужен вчера. Об этом сообщил сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Об этих планах власти говорили еще в начале лета, когда начали расширять авиасообщение с Белгородом. Напомним, тогда, по прогнозам, на 500-тысячный пассажиропоток аэропорт должен был перейти только в следующем году. Но рекордный показатель удалось достичь уже за 10 месяцев и 12 дней этого года.

- Этот результат во многом стал возможен благодаря работе по развитию маршрутной сети, - уверен Вячеслав Гладков. - И эту работу мы продолжим. Вижу, что есть запрос от жителей. Про транспортное сообщение на этой неделе спрашивали и во время прямой линии. Росавиация уже утвердила на 2022 год девять субсидированных маршрутов из Белгорода.

Улететь из столицы региона можно будет в Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Волгоград, Санкт-Петербург.

Кроме того, благодаря экономии планируют запустить еще два субсидированных направления. Прорабатываются Новосибирск и Мурманск. Предварительная договоренность регионов с Росавиацией достигнута.