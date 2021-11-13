Более 55 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки 348 пациентов заболели, а выздоровели – 309.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.
Это две жительницы Валуйского городского округа 1957 и 1959 годов рождения, жительница Старооскольского городского округа 1949 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1957 года рождения. Все четверо проходили лечение Старооскольской окружной больнице.
За это же время 348 пациентов заболели, а выздоровели – 309.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 66970 человек, выздоровели – 55294, умер – 1371.
Сейчас из 3556-ти госпитализированных 124 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
27729 белгородцев - на самоизоляции, 21692 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 194747 - сняты с самоизоляции.