Более 55 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки 348 пациентов заболели, а выздоровели – 309. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Валуйского городского округа 1957 и 1959 годов рождения, жительница Старооскольского городского округа 1949 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1957 года рождения. Все четверо проходили лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 348 пациентов заболели, а выздоровели – 309.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 66970 человек, выздоровели – 55294, умер – 1371.

Сейчас из 3556-ти госпитализированных 124 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

27729 белгородцев - на самоизоляции, 21692 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 194747 - сняты с самоизоляции.