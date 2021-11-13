Управление по труду и занятости Белгородской области возглавила Екатерина Квашенкова

Финалистка кадрового проекта «Новое время», который глава региона анонсировал в декабре 2020 года, Екатерина Квашенкова возглавила областное Управление по труду и занятости. Еще прошлой зимой Вячеслав Гладков сообщил, что планирует собрать молодежь, готовую решать проблемы.

Пока Екатерина Квашенкова будет работать с приставкой «врио». Она уже приступила к выполнению своих обязанностей. Ранее Управление возглавлял Андрей Гаевой. До этого он был главой Губкинского городского округа.

Согласно информации на сайте правительства региона, Екатерина Квашенкова прежде возглавляла отделы кадровых служб крупных региональных и федеральных компаний. До назначения на должность руководила отделом содействия трудоустройству и анализу рынка труда Центра опережающей профессиональной подготовки города Белгорода.

- В регионе большой запрос на новые лица, поэтому принял самое правильное системное решение – кадровый конкурс. 187 человек у меня сейчас в списке, 59 финалистов. Уже принял решение 27 человек взять на работу, семнадцать из них уже принял, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На участие в кадровом проекте подавали заявки 3385 претендентов. В финал вышли почти двести человек, из числа которых выбрали 48 победителей.

- Кому-то из них предложат государственные должности в структуре муниципалитетов и региона. Остальные войдут в кадровый резерв, при необходимости их будут привлекать к работе над отдельными проектами, - сообщается на сайте регионального правительства.

Кадровый проект в Белгородской области планирует сделать традиционным.