Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 18:16

В Старом Осколе в отношении 14-летнего подростка возбудили дело за покушение на кражу денег с карты

По данным следствия, юноша нашел ее и успел воспользоваться
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Четырнадцатилетний подросток из Старооскольского городского округа стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он похитил деньги с карты 65-летнего соседа. Пенсионер, возвращаясь из магазина, потерял кошелек. Юноша нашел его и дважды успел расплатиться в торговых точках находившейся в нем банковской картой. Затем ее заблокировали. Однако подросток попробовал воспользоваться чужой карточкой еще раз.

По данным регионального СК, юноша планировал потратить всю сумму. В настоящее время возбуждено уголовное дело о покушении на кражу с банковского счета. Ведется следствие.