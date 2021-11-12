В Старом Осколе в отношении 14-летнего подростка возбудили дело за покушение на кражу денег с карты

Четырнадцатилетний подросток из Старооскольского городского округа стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он похитил деньги с карты 65-летнего соседа. Пенсионер, возвращаясь из магазина, потерял кошелек. Юноша нашел его и дважды успел расплатиться в торговых точках находившейся в нем банковской картой. Затем ее заблокировали. Однако подросток попробовал воспользоваться чужой карточкой еще раз.

По данным регионального СК, юноша планировал потратить всю сумму. В настоящее время возбуждено уголовное дело о покушении на кражу с банковского счета. Ведется следствие.