Пьяный белгородец несколько раз пнул ногами чужую «Шевроле»

С заявлением о повреждении автомобиля в полицию Белгорода обратилась 35-летняя хозяйка «Шевроле». Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина.

По предварительным данным, белгородец был подшофе. Во дворе многоквартирного дома, где он проживает, внимание мужчины привлекла иномарка. Ему не понравилось, как припаркована машина, и он несколько раз пнул ее ногами, повредив дверь. Ущерб, причиненный владелице, составил около 20 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.