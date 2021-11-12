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Общество12 ноября 2021 15:32

Пьяный белгородец несколько раз пнул ногами чужую «Шевроле»

Мужчине не понравилось, как она припаркована
Анастасия Лемешко
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С заявлением о повреждении автомобиля в полицию Белгорода обратилась 35-летняя хозяйка «Шевроле». Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина.

По предварительным данным, белгородец был подшофе. Во дворе многоквартирного дома, где он проживает, внимание мужчины привлекла иномарка. Ему не понравилось, как припаркована машина, и он несколько раз пнул ее ногами, повредив дверь. Ущерб, причиненный владелице, составил около 20 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.