Белгородская тяжелоатлетка выиграла первенство России, установив четыре рекорда страны

Мария Груздова (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.

В Грозном завершилось первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров до 22 лет.

Спортсменка ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области» Мария Груздова показала лучший результата среди всех участников. Она завоевала три золотые медали в весовой категории до 76 кг.

Мария стала лучшей в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Во время своего выступления Мария установила сразу четыре рекорда России.

Тренирует спортсменку Дмитрий Водяха.