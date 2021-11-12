13 ноября в Белгородской области потеплеет

Ветер днем северо-западный от семи до 12-ти метров в секунду. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

По данным белгородских синоптиков, завтра, 13 ноября на территории Белгородской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер ночью западный, днем северо-западный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух градусов мороза до пяти градусов тепла, днем – от плюс трех до плюс восьми градусов.

В Белгороде ночью от ноля до двух градусов тепла, днем – от плюс трех до плюс восьми градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования. Перед использованием электрических котлов и обогревателей проверяйте провода на наличие оголенных контактов и надломов. Уходя из дома, выключайте оборудование из сети.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.