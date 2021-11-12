Налоговый сheck-up от «Открытия»

Для проведения Налогового check-up в отношении доходов 2021 года, можно воспользоваться новой услугой до февраля 2022 года. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Чтобы воспользоваться этой бесплатной услугой, клиент прайвета может обратиться к персональному банкиру для назначения встречи с юристом. Юрист разъяснит налоговые обязанности по российскому законодательству и по итогам встречи клиент получает памятку с выводами о его налоговых обязанностях, а также экспертные рекомендации юриста.

Благодаря новой услуге клиенты смогут провести аудит структуры активов и доходов на предмет налоговых и валютных рисков, получить рекомендации по устранению выявленных рисков, понять сроки уплаты своих налогов, заказать услугу по подготовке и подаче налоговой декларации.

Расширенная версия Налогового cheсk-up проводится по запросу клиента. Этот вариант включает детальный анализ ситуации клиента с изучением всех необходимых документов и подготовку персонального заключения о корректности исполнения требований налогового и валютного законодательства.

Кроме того, теперь клиентам доступны налоговый календарь на 2021-2022 год с важными датами, памятка по налогообложению активов, дайджест актуальных новостей для клиентов, sms- и email - напоминания о важных налоговых событиях.