В Белгородской области задержали подозреваемых в обмане психически нездоровых людей

На днях в Губкине старооскольские и белгородские оперативники при силовой поддержке ОМОНа задержали трех подозреваемых в серии мошенничеств. Их жертвами стали восемь человек, в том числе страдающих психическими заболеваниями.

По предварительным данным, данным фигуранты – мужчины в возрасте 43-х, 37-ми и 35-ти лет, представлялись пострадавшим сотрудниками правоохранительных органов. Под различными предлогами злоумышленники убеждали их брать кредиты либо товары в кредит и передавать им. Общий ущерб от преступлений составил около 400 тысяч рублей.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что по фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.