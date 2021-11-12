Белгородец отдал бывшей жене почти полтора 1,5 миллиона рублей, чтобы вернуть «Mazda CX-5»

Арест любимого авто подействовал на несговорчивого экс-супруга. Фото пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

При разводе супругов Белгородский районный суд обязал мужчину выплатить бывшей жене 1,491 миллиона рублей.

Экс-супруг игнорировал это решение, в итоге приставы арестовали принадлежащий ему автомобиль «Mazda CX-5» 2019 года выпуска.

- И лишь осознав, что машину могут продать, чтобы выплатить задолженность в пользу женщины, бывший муж оперативно рассчитался, после чего ему вернули автомобиль, - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.