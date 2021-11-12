Сегодня в единой дежурно-диспетчерской службе фиксируется изображение с 777 камер видеонаблюдения. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

- В Белгороде установят 25 интеллектуальных видеосистем, - информирует пресс-служба администрации города. Они помогут в борьбе со стихийными свалками и вандализмом.

Видеонаблюдение в Белгороде уже показало свою эффективность. К примеру, фотоловушки используют в местах, где нет электропитания или канала связи. Они способны снимать движущиеся объекты, а также имеют инфракрасную подсветку с дальностью до 30 метров, которая позволяет фотографировать в ночное время. Оборудование автоматически передает снимки на электронную почту управ. Сейчас техника установлена на бульваре Юности и улицах Почтовая, Рабочая, Виктора Лосева.

- На улице Виктора Лосева, 9 уже ликвидирована свалка и пока желающих создать новую нет, - рассказал глава управы №20 Александр Богачов. - Предупреждающие таблички и фотоловушка показали эффективность. Нарушителям дешевле соблюдать правила благоустройства и складировать коммунальные отходы на оборудованных контейнерных площадках. С начала года на нашей территории ликвидировали 70 свалок.

На протяжении нескольких лет сотрудники управления ГОЧС тестировали различные варианты видеокамер и фотоловушек, которые предлагают разработчики. Результатом стал проект интеллектуализации видеосистем, который направлен на профилактику административных правонарушений и обеспечение безопасности жителей областного центра. Реализовать идею специалисты управления ГОЧС планируют уже в начале следующего года.

25 новых видеосистем с выводом в единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра установят в «горячих точках». Интеллектуальный алгоритм, зафиксировав нарушение, по введенным параметрам и элементам фильтрации будет автоматически выдавать звуковой сигнал, и изображение появится на «тревожном» мониторе в ЕДДС.

- После фиксации нарушения оперативный дежурный оповещает экологов и сотрудников управ. К ним на почту приходит фото и видео фиксация фактов нарушения, - пояснил заместитель начальника управления ГОЧС города Белгорода Николай Лебедев. - Дальше, они выезжают на место, устанавливают личности нарушителей, составляют протокол. На сегодняшний день есть необходимость установки такого оборудования в 48 точках Белгорода. Для обеспечения безопасности такие же системы будут установлены в местах с массовым пребыванием людей, у водных объектов. В 2022 году продолжим эту работу и приобретем еще 50 «умных» видеосистем.

Сегодня в единой дежурно-диспетчерской службе фиксируется изображение с 777 камер видеонаблюдения. При финансовой поддержке (дотация) из областного бюджета город дополнительно закупает еще 50 видеокамер для развития общей сети видеонаблюдения. Расширение обзора – даст дополнительную возможность сократить число правонарушений для обеспечения безопасности горожан и порядка в столице региона.