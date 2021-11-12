МХК «Белгород» потерпел второе домашнее поражение кряду

13 - 14 ноября белгородцы дважды сыграют на своем льду с ХК «Россошь». Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Накануне в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» принимал «ЭкоНиву-Бобров» из Боброва.

Уже на третьей минуте Александр Агапкин распечатал ворота гостей, но бобровчане еще до первого перерыва сделали более чем серьезную заявку на победу. С интервалом всего в пять минут Евгений Синицын и Александр Лапин (дважды) обеспечили «ЭкоНиве-Бобров» комфортный перевес в две шайбы – 1:3.

Во втором периоде МХК «Белгород» попытался вернуться в игре – разницу в счете до минимума сократил Арслан Ямалов (22-я), но на этом бомбардирские подвиги хозяев завершились. На 28-й минуте Лапин оформил хет-трик, на 49-й точку в матче поставил Максим Крысанов, 2:5 – в пользу гостей.

Таким образом, белгородцы впервые в сезоне проиграли два кряду домашних матча. Днем ранее «ЭкоНива-Бобров» выиграла 2:0. В последний раз наши земляки дважды подряд терпели неудачу на «Оранжевом льду» в январе этого года, когда поочередно уступили питерским «Динамо-576» (6:7) и «Динамо-Юниор» (1:4).

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает пятое место в западной конференции. В активе нашей команды 19 очков после 14-ти игр при разнице шайб 47:39. Выше нас располагаются «СКА-ГУОР Карелия», «Динамо-Юниор» (по 22), «Россошь», «ЭкоНива-Бобров» (по 21).

Теперь 13 - 14 ноября белгородцы дважды сыграют на своем льду с ХК «Россошь». Начало игр в 13:00.