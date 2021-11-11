Шестнадцатилетнюю белгородку подозревают в краже мобильника

С заявлением о краже телефона в полицию обратился 19-летний житель Белгорода. Ущерб, причиненный молодому человеку, составил около 11 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемой. Ею оказалась 16-летняя девушка из Прохоровки. По предварительным данным, она в компании общих друзей отдыхала дома у белгородца. Заметив лежавший на столе мобильник, несовершеннолетняя забрала его и уехала. Телефон девушка спрятала дома во дворе и планировала продать. В настоящее время он изъят сотрудниками полиции.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.