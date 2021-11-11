За вождение без прав житель Белгородской области отработал 200 часов

Двести часов обязательных работ получил 37-житель Ровеньского района, который, будучи лишенным прав, сел за руль. Поездку нарушителя прервали сотрудники ГИБДД. После назначения наказания судом приставы провели с мужчиной профилактическую беседу, предупредив, что за уклонение предусмотрено пятнадцать суток ареста.

- Согласно сведениям, указанным в табеле учета рабочего времени, гражданин исправно посещал место отбывания наказания. Мужчина занимался благоустройством, уборкой внутренних помещений, придомовых территорию, выполнял все работы, которые не требуют квалификации, - прокомментировали в пресс-службы регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.