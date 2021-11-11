За день в Белгородской области от коронавируса умерли шесть человек

По данным на 11 ноября, в Белгородской области за сутки коронавирусом заболели 345 человек. Выздоровели 314. Умерли шестеро – четыре женщины и двое мужчин. Это жительница Старооскольского городского округа 1943 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1951 года рождения, житель Валуйского городского округа 1968 года рождения, жительница Белгорода 1943 года рождения, житель областного центра 1948 года рождения и жительница Ракитянского района 1960 года рождения.

С начала пандемии COVID-19 заболели 66279 жителей региона. Большая часть из них сумела победить коронавирус – выздоровели 54708 человек. Количество умерших за весь период на сегодняшний день составляет 1363.

В настоящее время госпитализировано с коронавирусом в регионе 3512 человек. Из них в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 117 пациентов.