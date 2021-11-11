В Белгороде количество жалоб на работу управляющий компаний по дезинфекции снизилось

Управы контролируют качество дезинфекции подъездов в Белгороде. Прежде всего, внимание уделяют многоэтажкам, жильцы которых жаловались на некачественную работу. Одно из таких обращений поступило с улицы Мокроусова, 1. Женщина сообщила, что график дезинфекции подъездов не соблюдается.

- Мы сразу же связались с директором. Вопрос был решен оперативно. В целом количество жалоб на работу УК снизилось. Связано это с общественным контролем, — отметил глава управы №4 Евгений Цуканов, под контролем которого находятся 59 многоквартирных домов и четырнадцать управляющих компаний.

По данным городской администрации, в подъездах ежедневно протирают ручки, перила и почтовые ящики. Генеральную дезинфекцию проводят три-четыре раза в неделю. При этом применяются антибактериальные средства, одобренные Роспотребнадзором и содержащие безопасное количество хлора.

Для удобства жильцов на информационных досках в подъездах размещено расписание работ по дезинфекции.

На некачественную работу управляющих компаний жители Белгорода могут пожаловаться в свою управу, департамент городского хозяйства (32–73–55) или в областное управление жилнадзора (26–42–64).