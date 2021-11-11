За день сотрудники ГИБДД выписали штрафы 60 белгородским пешеходам

В среду, 10 ноября, сотрудники ГИБДД, несмотря на профессиональный праздник, находились на маршрутах патрулирования и следили за безопасностью на белгородских дорогах. За день они выявили 501 нарушение ПДД. От управления отстранили восемь нетрезвых водителей и трех ранее лишенных прав. В отношении одного возбуждено уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде.

За непредоставление преимущества пешеходам в отношении водителей составили 53 протокола. Сами безлошадные участники дорожного движения нарушили ПДД шестьдесят раз. Они переходили дорогу в неположенные местах.

- За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено двенадцать водителей. Выявлено также шесть правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 36 водителей, нарушивших светопропускную способность автостекол, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.