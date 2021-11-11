За один день в Белгороде прививки от COVID-19 cделали 1857 человек

После введения QR-кодов для посещения торговых центров и общественных мест количество белгородцев, желающих вакцинироваться, увеличилось.

- Ежедневно прививки делали 500–600 человек, 9 ноября городские пункты вакцинации посетили 1 857 горожан. 1 314 жителя привились первым компонентом, 543 – вторым, - сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.

Горожанам напоминают, что пункты вакцинации работают во всех поликлиниках и госпитале для ветеранов войн. Запись на вакцинацию ведется в управах. Прививку от коронавируса можно сделать и на дому, вызвав мобильную бригаду. В данном случае приоритет отдается людям старше шестидесяти лет. Заявки принимаются по телефону +7 (4722) 38–06–28.

Временные пункты вакцинации, работавшие в школах, после окончания осенних каникул закрылись. Прививку по-прежнему можно сделать в ТЦ «МегаГринн». Поскольку в торговый центр пускают только по QR-кодам, желающих привиться на четвертый этаж сопровождают волонтеры.

- С 10 по 12 ноября временный пункт вакцинации также будет работать в Белэкспоцентре (ул. Победы, 147а). Время работы: с 10:00 до 15:00. Телефон для справок: +7 (4722) 58–29–41. Для вакцинации необходим паспорт, СНИЛС, медицинский полис, - сообщили в мэрии.