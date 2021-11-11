У белгородцев появилась возможность дистанционного закрытия больничных

Жители Белгородской области теперь могут закрыть больничный, не выходя из дома. Услуга доступна на сайте электронной регистратуры «new.2dr.ru». На сервисе создан специальный раздел «Листки нетрудоспособности».

По данным властей, в октябре для жителей региона было заведено больше 59 тысяч больничных. Половина из них в связи с заболеванием коронавирусом, пневмонией или ОРВИ.

- С момента внедрения сервиса поступило более 250 заявок на закрытие больничных в ноябре, - сообщается на сайте регионального правительства.

Сервис пока работает в тестовом режиме. К нему уже подключена большая часть поликлиник и районных больниц. Внедрение позволит развести потоки пациентов, уменьшить очереди в медицинских учреждениях региона и облегчит работу врачей. Те из них, которые были заняты оформлением листков нетрудоспособности, теперь смогут выезжать на вызовы.