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Общество11 ноября 2021 9:13

У белгородцев появилась возможность дистанционного закрытия больничных

С момента открытия сервиса на него поступило больше 250 заявок
Анастасия Лемешко
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Жители Белгородской области теперь могут закрыть больничный, не выходя из дома. Услуга доступна на сайте электронной регистратуры «new.2dr.ru». На сервисе создан специальный раздел «Листки нетрудоспособности».

По данным властей, в октябре для жителей региона было заведено больше 59 тысяч больничных. Половина из них в связи с заболеванием коронавирусом, пневмонией или ОРВИ.

- С момента внедрения сервиса поступило более 250 заявок на закрытие больничных в ноябре, - сообщается на сайте регионального правительства.

Сервис пока работает в тестовом режиме. К нему уже подключена большая часть поликлиник и районных больниц. Внедрение позволит развести потоки пациентов, уменьшить очереди в медицинских учреждениях региона и облегчит работу врачей. Те из них, которые были заняты оформлением листков нетрудоспособности, теперь смогут выезжать на вызовы.