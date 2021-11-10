Белгородские власти за день выявили 27 сайтов по продаже QR-кодов

Губернатор Вячеслав Гладков 10 ноября в прямом эфире ответил на вопросы жителей Белгородской области. Один из них касался «липовых» справок о прививках. По словам главы региона, ведется постоянный мониторинг соцсетей.

- В понедельник мы впервые зафиксировали 27 сайтов, которые пытались продавать QR-коды, - сообщил Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что правоохранительные органы оперативно реагируют. Предпринимаются меры по закрытию таких интернет-ресурсов.

- У нас есть уже заведенные уголовные дела на тех людей, у которых нет совести, которые допустили продажу липовых паспортов. Я надеюсь, что здесь закон будет к ним максимально суров, потому что речь идет о жизнях людей, - отметил глава региона.