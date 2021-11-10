11 ноября в Белгородской области будет девять градусов мороза

По данным белгородских синоптиков, завтра, 11 ноября на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех до девяти градусов мороза, днем – от минус одного до плюс шести градусов.

В Белгороде ночью от четырех до шести градусов ниже ноля, днем – от плюс двух до плюс четырех градусов.

В связи с наступающими холодами Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона ответственно относиться к правилам пожарной безопасности. Не перегружайте электросеть мощными бытовыми приборами и не оставляйте их надолго включенными. Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.