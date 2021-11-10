Пьяная поездка на свидание обернулась для белгородца возбуждением уголовного дела

Инцидент произошел 8 ноября. По версии следствия, 47-летний житель Белгорода находился в соседней области и, изрядно употребив, решил навестить подругу в Чернянке. На подъезде к поселку автомобиль «Лада Веста», которым он управлял, остановили сотрудники ГИБДД. Они сразу же заметили у водителя признаки опьянения. Проведенное освидетельствование только подтвердило подозрения правоохранителей.

- Показание прибора составило 0,700 мг/л при допустимой норме в 0,160 мг/л, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По данным регионального Следкома, мужчина попытался откупиться от инспекторов и передать им 20 тысяч рублей. Однако правоохранители от взятки отказались. Полицейские составили в отношении водителя протокол за нетрезвое вождение. Санкции предусматривают штраф в тридцать тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области, в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки.