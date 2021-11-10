За пять дней наша команда преодолеет более 15 тысяч километров и будет находиться в воздухе 22 часа 15 минут. Фото со страницы ФК «Салют» в VK.

Сегодня белгородский «Салют» отправился на Дальний Восток, где проведет две последние игры календарного года. Уже завтра, 11 ноября, «Салют» сыграет с «Сахалином», а 14 ноября – с «Динамо-Владивосток».

Футболисты в 12:35 вылетели из Белгорода в Москву, оттуда в 16:30 отправятся в Южно-Сахалинск. Полет продлится 8 часов 15 минут, команда будет на острове в районе часа ночи по московскому времени. Игроки немного отдохнут в отеле и отправятся на стадион. Матч начнется спустя пять часов после прибытия на Сахалин. «Салют» сыграет с местной командой в 6 утра по московскому времени.

После игры команда останется на острове. Утром следующего дня белгородцы отправятся во Владивосток, где и пробудут до матча с местным «Динамо». 15 ноября ФК «Салют» полетит в Белгород, вновь через столицу. Путь до Москвы займет 9 часов 15 минут.

За пять дней наша команда преодолеет более 15 тысяч километров и будет находиться в воздухе 22 часа 15 минут.