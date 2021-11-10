Белгородца подозревают в краже двух телевизоров и пылесоса из съемной квартиры

В полицию Белгорода обратился 25-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из квартиры, которую он сдавал посуточно, пропала бытовая и цифровая техника. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Прохоровского района.

По предварительным данным, злоумышленник снял в областном центре квартиру. Уже на второй день ему понадобились деньги. Недолго думая, он похитил два телевизора и пылесос и сдал их в ломбард, выручив 10 тысяч рублей. Ущерб, причиненный хозяину, составил вдвое больше.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.