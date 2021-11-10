В Белгородской области сотрудники ФСБ и пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы

фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Сотрудники ФСБ и пограничники пресекли попытку незаконного пересечения госграницы. В конце октября двое иностранцев пытались в обход пунктов пропуска в Шебекинском городском округе Белгородской области попасть на территорию Украины, без действительных документов. Оба в настоящее время привлечены к установленной законом ответственности.

Сотрудники Погрануправления и ФСБ призывают граждан соблюдать законодательство и установленный порядок в сфере государственной границы. Нарушения могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность.