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Общество10 ноября 2021 12:21

В Белгородской области сотрудники ФСБ и пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы

Задержаны двое иностранцев
Анастасия Лемешко
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фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Сотрудники ФСБ и пограничники пресекли попытку незаконного пересечения госграницы. В конце октября двое иностранцев пытались в обход пунктов пропуска в Шебекинском городском округе Белгородской области попасть на территорию Украины, без действительных документов. Оба в настоящее время привлечены к установленной законом ответственности.

Сотрудники Погрануправления и ФСБ призывают граждан соблюдать законодательство и установленный порядок в сфере государственной границы. Нарушения могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность.