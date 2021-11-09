Белгородцев просят не пугаться сигнала тревоги

Жителей и гостей Белгорода просят не пугаться сигнала тревоги. В областном центре проведут плановую проверку работы системы оповещения населения. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

- Уличные громкоговорители и сирены прозвучат с 14:00 до 15:00 на Соборной площади, у школы №49 на ул. Конева, 11, у школы № 13 на ул. Горького, д. 26а, - сообщили в мэрии.

Спасатели просят всех, кто услышит сигнал, не отвлекаться от повседневных дел и сохранять спокойствие. По всем возникающим вопросам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112».