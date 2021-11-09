О Белгородском научно-образовательном центре сняли фильм

Телекомпания Ирины Храбровой «Х-ТВ» сняла фильм о Белгородском научно-образовательном центре «НОЦ: «Инновационные решения в АПК» Достигая совершенства…». Он вышел на телеканале «Ратник» 8 ноября. Повторный показ намечен на 12 ноября 2021 года – 10:00 и 20:00, а также доступен на «Ютуб-канале».

Площадкой научно-образовательного центра является НИУ «БелГУ». В состав входят 74 организации из 22 регионов страны. Ведущие ученые в сотрудничестве с индустриальными партнерами реализуют 42 проекта в области растениеводства, животноводства, переработки и экологии. Участники получают не только знания, но и новые продукты, которые могут быть использованы не только на региональном и федеральном уровне, но и экспортироваться в зарубежные страны.

НОЦ «Инновационные решения в АПК» представлен пятью блоками: «Генетика и микробиология», «Животноводство», «Растениеводство», «Препараты и продукты питания» и «Рациональное природопользование и экология». Уже сегодня к разработкам Белгородского научно-образовательного центра проявляют интерес исследователи и производители из Казахстана, Беларуси и Германии.